Сульшер рассказал о положении засидевшегося в запасе Донни ван де Бека
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал RTL о положении хавбека Донни ван де Бека в команде:
«Мы никогда не получали предложения от «Эвертона» по поводу Донни, но слухов всегда много. Насколько я понимаю, он до сих пор является игроком «Манчестер Юнайтед», и он просто продолжает упорно работать изо дня в день.
Донни обладает качеством, позволяющем открывать запертые двери, и он демонстрирует его, когда играет, но я полагаю, что Бруну тоже неплох в этом. Ему сейчас сложно, я понимаю. Он расстроен и разочарован, но он продолжает работать каждый день и делает это с широкой улыбкой на лице. Я знаю, что он недоволен, но он трудится и показывает, что он настоящий профессионал. Он знает, что иногда в футболе у тебя нет возможности играть, но не хочет сдаваться.
Перед ним есть несколько очень хороших игроков, но Донни продолжает тренироваться, и я рад, что он есть в нашей команде. Я надеюсь, что он получит свои шансы и использует их».
Голландский полузащитник приехал в Манчестер летом 2020-го года.
В текущем сезоне Донни провел на поле лишь 141 минуту, выйдя лишь в трех матчах.
Напомним, ранее сообщалось, что хавбек может покинуть МЮ этой зимой.
Комментарии 0