Сульшер рассказал о положении засидевшегося в запасе Донни ван де Бека

Донни ван де Бек / фото - MUFC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал RTL о положении хавбека Донни ван де Бека в команде:

Донни обладает качеством, позволяющем открывать запертые двери, и он демонстрирует его, когда играет, но я полагаю, что Бруну тоже неплох в этом. Ему сейчас сложно, я понимаю. Он расстроен и разочарован, но он продолжает работать каждый день и делает это с широкой улыбкой на лице. Я знаю, что он недоволен, но он трудится и показывает, что он настоящий профессионал. Он знает, что иногда в футболе у тебя нет возможности играть, но не хочет сдаваться.

Перед ним есть несколько очень хороших игроков, но Донни продолжает тренироваться, и я рад, что он есть в нашей команде. Я надеюсь, что он получит свои шансы и использует их».