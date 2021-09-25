Сульшер: «Роналду заслуживает всех похвал, которые звучат в его адрес»

Фото: BBC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гунар Сульшер высказался Goal.com о форме нападающего Криштиану Роналду.

Он заслуживает всех похвал, которые звучат в его адрес. Прежде всего, за свое физическое состояние. Еще более впечатляет то, что он сохранил чувство спортивного голода, когда уже столько всего достиг.

Его менталитет по-прежнему абсолютно правильный. Все зависит от его желания. И он будет продолжать играть, пока его ноги или даже голова не скажут ему остановиться, потому что он отдал все».