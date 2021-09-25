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Сульшер: «Роналду заслуживает всех похвал, которые звучат в его адрес»

Тренер доволен приходом португальца
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:50
Сульшер: «Роналду заслуживает всех похвал, которые звучат в его адрес»
Фото: BBC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гунар Сульшер высказался Goal.com о форме нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду? Я не удивлюсь, если он будет играть до 40 лет. То, как он заботится о себе, – это ключ ко всему, и, конечно же, тут вопрос генов. Должны быть какие-то гены! Он вложил каждую каплю своей энергии и усилий в то, чтобы стать тем игроком, каким он является.

Он заслуживает всех похвал, которые звучат в его адрес. Прежде всего, за свое физическое состояние. Еще более впечатляет то, что он сохранил чувство спортивного голода, когда уже столько всего достиг.

Его менталитет по-прежнему абсолютно правильный. Все зависит от его желания. И он будет продолжать играть, пока его ноги или даже голова не скажут ему остановиться, потому что он отдал все».

Роналду забил уже 4 мяча после прихода в МЮ.

Андрей Усмонов
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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер

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