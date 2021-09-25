Де Хеа рассказал, как Роналду влияет на молодых игроков МЮ
Сульшер: «Роналду заслуживает всех похвал, которые звучат в его адрес»
Тренер доволен приходом португальца
11:50
Фото: BBC
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гунар Сульшер высказался Goal.com о форме нападающего Криштиану Роналду.
«Роналду? Я не удивлюсь, если он будет играть до 40 лет. То, как он заботится о себе, – это ключ ко всему, и, конечно же, тут вопрос генов. Должны быть какие-то гены! Он вложил каждую каплю своей энергии и усилий в то, чтобы стать тем игроком, каким он является.
Он заслуживает всех похвал, которые звучат в его адрес. Прежде всего, за свое физическое состояние. Еще более впечатляет то, что он сохранил чувство спортивного голода, когда уже столько всего достиг.
Его менталитет по-прежнему абсолютно правильный. Все зависит от его желания. И он будет продолжать играть, пока его ноги или даже голова не скажут ему остановиться, потому что он отдал все».