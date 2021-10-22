Сульшер: «Салах сейчас в ударе, но я всегда буду на стороне Роналду»

Игроки выяснят, кто из них лучше в очном противостоянии

Оле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду / фото - BBC Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер ответил на слова тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что Мохаммед Салах – лучший футболист мира. Норвежского специалиста цитирует Mirror. «Я всегда буду на стороне Криштиану. Он уникален. Его бомбардирские рекорды невероятны, но Салах сейчас действительно в ударе. Вы видели его недавние голы. Нам нужно будет сыграть против него как можно лучше. Нужно наслаждаться игрой таких футболистов, но не в это воскресенье. Нам нужно будет проделать хорошую работу не только в отношении Салаха, но и других игроков. Я большой поклонник их линии атаки с Мане, Фирмино и Жотой. Нам нужно не терять концентрации в противостоянии с этими игроками, только так можно будет сохранить свои ворота в неприкосновенности». Ранее сам Клопп прокомментировал сравнения Салаха и Роналду. МЮ и «Ливерпуль» сыграют между собой в воскресенье, 24 октября в 18:30.

Павел Харченко