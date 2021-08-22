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Сульшер: «В моменте с голом «Саутгемптона» был фол»

Маникунианцы потеряли очки
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:41
Сульшер: «В моменте с голом «Саутгемптона» был фол»
Олу-Гуннар Сульшер / фото - Insider Voice

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал для Manchester Evening News ничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче второго тура АПЛ:

«Мы должны были действовать лучше в эпизоде с пропущенным мячом. Если нарушение не зафиксировано, нужно сделать все, чтобы удар был заблокирован, встать на пути мяча и не позволить сопернику попасть в створ.

Но при этом там был фол. Стивенс врезался в Бруну, въехав ему в корпус и рукой, и бедром. Нельзя так резко переходить от баскетбольных или волейбольных правил прошлого сезона к регби в нынешнем.

Мне нравится более снисходительная манера, это мужской футбол, но там все равно было нарушение».

«Дьяволы» смогли сравнять счет усилиями Мэйсона Гринвуда, но добыть победу им так и не удалось.

Дежурной голевой передачей отметился хавбек МЮ Поль Погба. Он стал первым в истории игроком, отдавшим 5 голевых передач в двух стартовых турах.

Напомним, в центральном матче тура Ромелу Лукаку принес победу «Челси» над соседями из «Арсенала».

Павел Харченко
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Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Саутгемптон

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