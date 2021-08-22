Сульшер: «В моменте с голом «Саутгемптона» был фол»

Олу-Гуннар Сульшер / фото - Insider Voice

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал для Manchester Evening News ничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче второго тура АПЛ:

Но при этом там был фол. Стивенс врезался в Бруну, въехав ему в корпус и рукой, и бедром. Нельзя так резко переходить от баскетбольных или волейбольных правил прошлого сезона к регби в нынешнем.

Мне нравится более снисходительная манера, это мужской футбол, но там все равно было нарушение».