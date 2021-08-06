Сульшер: «В следующем сезоне конкуренция в АПЛ будет едва ли не самой высокой в истории»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о конкуренции в АПЛ в грядущем сезоне. Его слова приводит Sky Sports.
«Пеп Гвардиола говорил, что выиграть чемпионат за первые 8 матчей нельзя, а проиграть – можно. Это и случилось в прошлом сезоне.
Я предпочту быть оптимистом и ошибиться, чем быть пессимистом и оказаться правым. Конечно, парни могут выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, если будут максимальная самоотдача и максимальное самопожертвование.
Есть ощущение, что в следующем сезоне конкуренция в АПЛ будет едва ли не самой высокой в истории. Долгое время за титул боролись лишь «Ман Сити» и «Ливерпуль», но и мы, и «Челси» хорошо потратились и должны считать себя потенциальными претендентами на титул.
В МЮ всегда есть давление – надо выиграть АПЛ, надо выиграть трофеи. Не имеет значения, какой у тебя контракт, хоть на 10 лет. Не справляешься – свободен».
Напомним, новый сезон АПЛ стартует 13-го августа.
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