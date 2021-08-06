Сульшер: «В следующем сезоне конкуренция в АПЛ будет едва ли не самой высокой в истории»

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о конкуренции в АПЛ в грядущем сезоне. Его слова приводит Sky Sports.

Я предпочту быть оптимистом и ошибиться, чем быть пессимистом и оказаться правым. Конечно, парни могут выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, если будут максимальная самоотдача и максимальное самопожертвование.

Есть ощущение, что в следующем сезоне конкуренция в АПЛ будет едва ли не самой высокой в истории. Долгое время за титул боролись лишь «Ман Сити» и «Ливерпуль», но и мы, и «Челси» хорошо потратились и должны считать себя потенциальными претендентами на титул.

В МЮ всегда есть давление – надо выиграть АПЛ, надо выиграть трофеи. Не имеет значения, какой у тебя контракт, хоть на 10 лет. Не справляешься – свободен».