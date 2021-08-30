Без Роналду, но с Вараном. МЮ минимально обыграл «Вулверхэмптон»
Сульшер: «Варан в дебюте показал свой класс»
Француз оформил ассист в первом же матче
12:07
Рафаэль Варан / фото - Manchester United
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал Goal о дебюте французского защитника Рафаэля Варана в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0):
«Варан прошёл боевое крещение и продемонстрировал высокую производительность. Он хорош в борьбе «на втором этаже», собран в работе с мячом.
Варан настолько опытен, что его ничего не волнует. Он не чувствовал дискомфорта, и я в восторге от его игры. Думаю, он показал свой класс».
Защитник перешел в стан «дьяволов» этим летом. Маникунианцы заплатили мадридскому «Реалу» около 45 миллионов евро.
Защитник сделал голевую передачу на Мэйсона Гринвуда, чем помог команде одержать минимальную победу.
Напомним, Сульшер назвал дату дебюта Криштиану Роналду за «дьяволов».
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