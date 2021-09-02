Сульшер: «Варан в дебюте показал свой класс»
Сульшер: «Вся команда почувствовала прилив энергии после перехода Роналду»
Наставник «Манчестер Юнайтед» – о переходе звездного форварда
2 сентября 18:52
Уле-Гуннар Сульшер / Фото - teamtalkГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как переход звездного португальского форварда Криштиану Роналду повлиял на команду.
Цитирует норвежского специалиста Sky Sports.
«Мы чувствуем, что с возвращением Криштиану мы становимся частью более крупной конструкции клуба. Мы ощутили на себе, как изменилась атмосфера в команде. Определенно кажется, что происходит прилив энергии внутри «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что контракт с 36-летним игроком рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.
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