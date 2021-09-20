Сульшер: «Отличный ответ от Лингарда»
Сульшер: «Я чуть не потерял работу перед матчем с «Вест Хэмом»
Тренер МЮ считает, что пока рано думать о шансах на титул
13:47
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Eurosport
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о шансах своей команды на титул в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. Слова специалиста приводит Goal.
«Наши шансы на титул? Сейчас вы моего ответа на этот вопрос не получите. Прошло всего пять матчей. Я чуть не потерял работу накануне этого матча! Так происходит, когда работаешь в «Манчестер Юнайтед».
В матче с «Вест Хэмом» мы заслужили три очка. Играть здесь всегда сложно. Надеюсь, эти три очка сыграют свою роль. Что касается борьбы за титул, то оценим ситуацию, когда наступят апрель и май».
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