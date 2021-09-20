Сульшер: «Я чуть не потерял работу перед матчем с «Вест Хэмом»

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Eurosport

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о шансах своей команды на титул в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. Слова специалиста приводит Goal.

В матче с «Вест Хэмом» мы заслужили три очка. Играть здесь всегда сложно. Надеюсь, эти три очка сыграют свою роль. Что касается борьбы за титул, то оценим ситуацию, когда наступят апрель и май».