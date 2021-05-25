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Сульшер: «Я не суеверный, но финал 26-го числа – это хороший знак»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем финале Лиги Европы с «Вильярреалом»


Футбол Лига Европы UEFA
15:36
Сульшер: «Я не суеверный, но финал 26-го числа – это хороший знак»
Оле-Гуннар Сульшер / Фото - skysports
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился своими ожиданиями от предстоящего финального поединка Лиги Европы против испанского «Вильярреала».

Цитирует норвежского специалиста официальный сайт UEFA.

«Моя жена родилась 26-го числа, мой день рождения 26-го февраля, наша свадьба была сыграна 26-го, 26 мая мы победили в финале Лиги чемпионов UEFA-1998/99 (против Баварии, 2:1), 26 мая родился сэр Мэтт Басби. Видимо, я должен верить в судьбу. Это особенное число для меня и моей семьи. Наверное, для меня это хороший знак. Я, по правде говоря, не очень суеверен, но это хороший знак. В Лиге Европы играешь против команд, с которыми обычно не встречаешься на внутренней арене. Много талантливых игроков и сильных клубов. Ты быстро понимаешь, что разница между ведущими командами и вторым эшелоном не так уж и велика. Вполсилы тут играть не получится. Для нас путь к финалу был похож на кампанию в Лиге чемпионов. Обыгрывали представителей Испании и Италии, причем для победы нам всякий раз приходилось показывать свой лучший футбол. В «Манчестер Юнайтед мы работаем сообща. Все вместе – тренерский штаб, футболисты и я сам – работаем над тем, чтобы прививать команде менталитет победителей. Мы открыты и честны друг перед другом».


«Все видят, когда все идет как надо и что у нас порой не получается. Порой, конечно, что-то выходит из строя. Но большую часть времени я спокоен и хладнокровен. Порой просто нужно сказать: «Ребята, соберитесь, просто верьте в себя и в наш план, потому что он дает результат». Перерыв в домашнем поединке с Ромой был очень важным моментом, но я вообще не сомневался в возможностях своих футболистов. Что касается моих ощущений перед поездкой в Гданьск, то могу сказать, что я не тот человек, который будет думать, что можно гордиться собой. Но это, конечно же, будет особенный момент. Надо гордиться собой, если ты вывел МЮ в финал. Это было замечательное путешествие. В Норвегии говорят: «Veien er målet» (цель – само путешествие). И от путешествия надо получать удовольствие. Это один из шагов на пути к возвращению Юнайтед былой славы. Если удастся завоевать трофей – будет замечательно. Но я в любом случае получил большое удовольствие от этой кампании. Уверен, вечер в Гданьске подарит мне много радости. Но когда он закончится, я все проанализирую, потом поеду на родину в летний отпуск, и там уже придется переключиться на следующий сезон. Такова жизнь футбольного тренера».


Напомним, что матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая. Начало – в 22:00.

Следить за всеми событиями матча вы сможете из текстовой трансляции на сайте XSPORT. Также на нашем сайте доступна видеотрансляция финального поединка Лиги Европы.
Владимир Кириченко
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Теги

Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Вильярреал

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