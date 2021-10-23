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Сульшер: «Я получаю удовольствие от работы в МЮ»
Вскоре манкунианцам предстоит непростой матч с «Ливерпулем»
10:26
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о грядущем матче с «Ливерпулем» в 9-м туре АПЛ. Его слова приводит ВВС.
«Получаю удовольствие от работы тренера, наслаждаюсь жизнью.
И я всегда говорю своим игрокам, что, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», имея привилегию, честь и ответственность надеть футболку клуба и выйти на поле против «Ливерпуля», вы отдаете все, что у вас есть».
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