Сульшер: «Я принимаю всю ответственность за поражение. Сейчас я думаю о том, что завтра мне нужно работать»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не будет увольняться после поражения от «Ливерпуля» (0:5) в матче АПЛ. Слова тренера приводит BBC.

Нелегко сказать что-либо, кроме того, что это самый мрачный день с момента, как я возглавил эту команду. Мы были недостаточно хороши и индивидуально, и как команда. Нельзя позволять командам вроде «Ливерпуля» создавать такие моменты. К сожалению, мы позволили. Третий гол решил игру. На ком лежит ответственность? На мне.

В прошлом году мы проиграли «Тоттенхэму» 1:6, но для меня, как для парня из Манчестера, сегодняшнее поражение гораздо, гораздо хуже. Мы должны преодолеть это как можно быстрее. Будет тяжело, но у футболистов сильный характер. Мы знаем, что мы достигли дна, и хуже себя чувствовать просто невозможно. Посмотрим, как мы с этим справимся».