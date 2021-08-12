Сульшер: «Я увидел прогресс в тренерском штабе, у игроков»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался Sky Sports, что очень доволен составом и подготовкой команды к старту сезона.

Если хочешь быть сильнейшим, ты должен жить как сильнейший, должен работать как сильнейший и показывать игру каждые три дня. Будет непросто, но это возможно, безусловно. Я увидел прогресс. Прогресс в тренерском штабе, у игроков и в том, как мы ведем дела. Но мы пока ничего не выиграли.

А мы в «Манчестер Юнайтед» именно для этого. Я привык к победам. Когда я играл здесь, мы однажды финишировали третьими, а в остальные годы были либо первыми, либо вторыми».