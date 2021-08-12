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Сульшер: «Я увидел прогресс в тренерском штабе, у игроков»

Тренер доволен составом команды перед стартом сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:55
Сульшер: «Я увидел прогресс в тренерском штабе, у игроков»
Фото: BBC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался Sky Sports, что очень доволен составом и подготовкой команды к старту сезона.

«Я доволен нашим составом и не думаю ни о ком другом, кроме наших ребят. И теперь главное то, как мы пройдем путь, начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона. Скольким мы будем жертвовать, насколько дисциплинированны мы будем, как сплотится команда, насколько она будет стабильна, как усердно будет работать, сколько слез, пота и крови будет пролито.

Если хочешь быть сильнейшим, ты должен жить как сильнейший, должен работать как сильнейший и показывать игру каждые три дня. Будет непросто, но это возможно, безусловно. Я увидел прогресс. Прогресс в тренерском штабе, у игроков и в том, как мы ведем дела. Но мы пока ничего не выиграли.

А мы в «Манчестер Юнайтед» именно для этого. Я привык к победам. Когда я играл здесь, мы однажды финишировали третьими, а в остальные годы были либо первыми, либо вторыми».

МЮ сыграет 14 августа против «Лидса» в 1-м туре АПЛ.

Андрей Усмонов
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Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед

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