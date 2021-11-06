Сульшер: «Юнайтед» – клуб номер один в Манчестере и, вероятно, в мире»

Норвежец уверен в своей команде

Оле-Гуннар Сульшер / фото - MUFC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался для Guardian накануне матча с «Манчестер Сити» в АПЛ:

«Могу ли я себе представить, что «Манчестер Сити» превзойдёт «Манчестер Юнайтед» по количеству трофеев? Нет, не могу. Но при этом мы должны уважать то, что они сделали за последние 10 лет или даже больше, или за последние 4-5 лет, учитывая то, насколько они доминировали в Англии и в Европе. Но мы – «Манчестер Юнайтед», мы всегда будем возвращаться на своё место, думаю, что мы клуб номер один в Манчестере, что, вероятно, означает и в мире».

После 10-ти туров «дьяволы» находятся на 5-м месте, отставая от лидеров чемпионата, «Челси» на 8 очков.

Уже сегодня, 6 ноября они сыграют в дерби с «Манчестер Сити». Начало матча – в 14:30. Онлайн трансляция.

Ранее Бруну Фернандеш заступился за коуча МЮ.