Сульшеру предложат новый контракт на 3 года

Поражение в финале ЛЕ не смутило боссов МЮ

Уле-Гуннар Сульшер / фото - eurosport

«Манчестер Юнайтед» готов предложить Уле Гуннару Сульшеру новый контракт, сообщает The Telegraph.

Председатель правления «маникунианцев» Эд Вудворд намерен предложить норвежскому специалисту трехлетнее соглашение. В клубе довольны прогрессом команды при Сульшере и считают, что с еще несколькими усилениями тренер может привести команду к большим победам.

В летнее трансферное окно «красные дьяволы» хотят совершить до 4 подписаний. Первым в списке покупок стоит английский вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Прошлым летом боссы «шмелей» заявили, что не отдадут игрока меньше чем за 150 миллионов евро.