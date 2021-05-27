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Сульшеру предложат новый контракт на 3 года

Поражение в финале ЛЕ не смутило боссов МЮ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:50
Сульшеру предложат новый контракт на 3 года
Уле-Гуннар Сульшер / фото - eurosport

«Манчестер Юнайтед» готов предложить Уле Гуннару Сульшеру новый контракт, сообщает The Telegraph.

Председатель правления «маникунианцев» Эд Вудворд намерен предложить норвежскому специалисту трехлетнее соглашение. В клубе довольны прогрессом команды при Сульшере и считают, что с еще несколькими усилениями тренер может привести команду к большим победам.

В летнее трансферное окно «красные дьяволы» хотят совершить до 4 подписаний. Первым в списке покупок стоит английский вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Прошлым летом боссы «шмелей» заявили, что не отдадут игрока меньше чем за 150 миллионов евро.

Напомним, в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» уступил «Вильярреалу» после затяжной серии пенальти.
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Теги

Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Вильярреал

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