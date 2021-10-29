Сульшеру предоставили три матча на исправление ситуации в МЮ

Маникунианцев ждут игры с непростыми соперниками

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Daily Post

Будущее Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом, сообщает The Telegraph.

После серии неудачных матчей и унизительного поражения от «Ливерпуля» (0:5) боссы МЮ дали норвежцу три матча на исправление текущего положения.

Если специалист не справится с задачей, то с ним попрощаются.

Впереди у «дьяволов» очень напряженный календарь, ведь следующие три матча им предстоит сыграть с европейскими грандами – «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что в клубе уже подготовили вариант на случай увольнения норвежца.

Но и сам Сульшер не сидел без дела и уже нашел куда трудоустроиться, если его попросят покинуть клуб.