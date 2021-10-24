«Сумам» грозит техническое поражение за драку в матче с «Перемогой»

Президент ПФЛ раскрыл возможные санкции по отношению к «горожанам»

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Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал драку в матче Второй лиги между «Сумами» и «Перемогой» (1:3). Также функционер рассказал о возможных санкциях в связи с инцидентов.

За то время, что я руковожу лигой это первый такой инцидент. Согласно карантинных предосторожностей поединок проходил без зрителей. Однако когда днепряне перед финальным свистком дважды забили и таки склонили чаши весов в свою пользу, то хозяева не сумели обеспечить порядок и остановить прорвавшихся на поле болельщиков, затеявших потасовку с игроками «Перемоги». Арбитру Софии Причине ничего не оставалось, как досрочно завершить поединок и увести команды с поля. Все необходимые документы будут нами переданы в КДК УАФ, который и вынесет вердикт по этому инциденту. «Сумам» не избежать серьезных санкций, начиная с технического поражения.

Ранее, тем не менее, сообщалось, что президент «Перемоги» стал инициатором драки в матче.