Сумасшествие в Италии! «Верона» проигрывала 0:3, но забила четырежды за тайм и вырвала победу

Камбэк года в Серии А?

Джованни Симеоне / фото - Twitter

В матче 16-го тура Серии А «Венеция» на своем поле принимала «Верону».

Гости уже в первом тайме смогли довести счет до разгромного. К 27-й минуте Чеккарони, Чрнигой и Генри по разу отличились в воротах гостей.

Во второй половине встречи Генри вновь забил, но уже в свои ворота, чем положил начало сумасшедшему камбэку «Вероны».

Переломным моментом стало удаление забившего первый гол во встрече Чеккарони, спустя три минуты после которого Капрари с пенальти забил в ворота «Венеции» второй мяч.

Творцом волевой победы «мастифов» стал Джованни Симеоне, сначала сравняв счет, а потом вовсе выведя гостей вперед.

Для аргентинского форварда это уже 11-й гол в этом розыгрыше Серии А.

Турнирная таблица итальянского первенства.

Серия А, 16-й тур

«Венеция» – «Верона» 3:4

Голы: Чеккарони, 12, Чрнигой, 19, Генри, 27 – Генри, 52 (автогол), Капрари, 65 (пен.), Симеоне, 67, 85.

«Венеция»: Ромеро, Маццокки (Эбуэхи, 66), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Вакка (Тессманн, 74), Чрнигой, Кийин (Бузио, 66), Араму (Свобода, 66), Генри, Окереке (Юнсен, 7).

«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Давидович, Казале (Маньяни, 30), Лазович, Велозу (Лазанья, 57), Тамез, Илич (Бесса, 79), Капрари, Симеоне.

Предупреждения: Маньяни (45), Вакка (72), Симеоне (87), Генри (90).

Удаление: Чеккарони (62).