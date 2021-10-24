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«Сумы, сос*ть». Президент «Перемоги» стал инициатором драки на матче Второй лиги

Ультрас клуба заявили, что руководитель команды подстрекал фанатов
Футбол Первая лига
14:37
«Сумы, сос*ть». Президент «Перемоги» стал инициатором драки на матче Второй лиги
фото - Football24

В матче Второй лиги между «Сумами» и «Перемогой» произошла драка болельщиков.

Фанаты сумчан выбежали под конец матча, чтобы отвесить оплеух футболистам и друг другу.

Но, как сообщают ультрас «Сум» на странице в Instagram, инициатором заварушки стала другая сторона:

«ФК Перемога» уже успела наврать с три короба и перепутать все причинно-следственные связи. В данном видео четко слышны возгласы президента их клуба в нашу сторону. Из-за ветра не слышно фразы «Сумы, с*сать», которая была сказана неоднократно. 

Если кто-то считает, что это лишь наше воображение, то спросите себя была бы у игроков нашего клуба (которые находились непосредственно возле скамьи днепрян) такая же реакция? Также очевидно, что кто-то очень похожий на почетного президента «ФК Перемога» намеревался использовать оружие».

Напомним, экс-тренер «Миная» Василий Кобин мог возглавить команду из Второй лиги.  

Павел Харченко
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