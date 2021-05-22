«Суонси» сыграет с «Брентфордом» в финале плей-офф за выход в АПЛ

«Барнсли» не сумел отыграть 0:1 в первом матче

Фото - Суонси

В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ «Суонси» дома сыграл вничью «Барнсли».

Первый матч завершился победой «лебедей» (1:0). И ближе к перерыву преимущество своей команды удвоил Граймс.

Вудроу забил мяч на выезде, сравняв счет во второй встрече. Для прохода дальше хватило бы еще одного гола, но больше мяч в сетку не влетал.

В финале «Суонси» встретится с «Брентфордом», который прошел «Борнмут».

Чемпионшип. Плей-офф за выход в АПЛ, полуфинал, ответный матч

«Суонси» – «Барнсли» 1:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Граймс, 39 – Вудроу, 71

«Суонси»: Вудман, Нотон, Кабанго, Геи, Бидуэлл, Фултон, Граймс, Хурихэйн (Смит, 74), Айю, Лоу, Раутледж (Робертс, 54).

«Барнсли»: Коллинз, Сиббик (Китчинг, 89), Хелик, Андерсен, Бриттэн, Палмер (Уильямс, 46), Моуэтт, Стайлз, Моррис, Вудроу, Адебойеджо (Дайк, 46).

Предупреждение: Фултон