«Суонси» сыграет с «Брентфордом» в финале плей-офф за выход в АПЛ
В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ «Суонси» дома сыграл вничью «Барнсли».
Первый матч завершился победой «лебедей» (1:0). И ближе к перерыву преимущество своей команды удвоил Граймс.
Вудроу забил мяч на выезде, сравняв счет во второй встрече. Для прохода дальше хватило бы еще одного гола, но больше мяч в сетку не влетал.
В финале «Суонси» встретится с «Брентфордом», который прошел «Борнмут».
Чемпионшип. Плей-офф за выход в АПЛ, полуфинал, ответный матч
«Суонси» – «Барнсли» 1:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Граймс, 39 – Вудроу, 71
«Суонси»: Вудман, Нотон, Кабанго, Геи, Бидуэлл, Фултон, Граймс, Хурихэйн (Смит, 74), Айю, Лоу, Раутледж (Робертс, 54).
«Барнсли»: Коллинз, Сиббик (Китчинг, 89), Хелик, Андерсен, Бриттэн, Палмер (Уильямс, 46), Моуэтт, Стайлз, Моррис, Вудроу, Адебойеджо (Дайк, 46).
Предупреждение: Фултон
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