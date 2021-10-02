Супергол Довбика на второй минуте помог «Днепру-1» одолеть «Львов»

Днепряне временно поднялись на третью строчку

Артем Довбик / фото - SportArena

В матче десятого тура УПЛ «Львов» принимал «Днепр-1».

Единственный мяч во встрече уже на второй минуте забил Артем Довбик, выведя гостей вперед.

Больше голов команды не забивали и матч закончился минимальной победой «Днепра-1».

Подопечные Игора Йовичевича вышли на третью строчку УПЛ. Правда «Ворскла», «Александрия» и «Заря» дышат в спину и обойдут днепрян, если выиграют свои матчи десятого тура.

«Львов» же обосновался в непосредственной близости от зоны вылета – на 13-м месте.

УПЛ, 10-й тур

«Львов – «Днепр-1» 0:1

Голы: Довбик, 2.

«Львов»: Ильющенков, Якимец, Романчук, Бусько (Ньярко, 46), Зозуля, Брикнер, Политыло (Сорокин, 71), Грисьо (Алваро, 66), Чирьяк, Ныч (Ременяк, 66), Рожерио Шина (Крушинский, 46).

«Днепр-1»: Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 73), Дубинчак, Адамюк, Сваток, Пихаленок, Игнатенко, Джурасек (Ди Франко, 68), Гуцуляк (Русин, 80), Назаренко (Монте, 73), Довбик.

Предупреждения: Грисьо (31), Романчук (37), Зозуля (41), Брикнер (50), Игнатенко (53), Пихаленок (65), Ньярко (67), Политыло (71), Кожокару (90), Дубинчак (90).