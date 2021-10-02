Супергол Довбика на второй минуте помог «Днепру-1» одолеть «Львов»
В матче десятого тура УПЛ «Львов» принимал «Днепр-1».
Единственный мяч во встрече уже на второй минуте забил Артем Довбик, выведя гостей вперед.
Больше голов команды не забивали и матч закончился минимальной победой «Днепра-1».
Подопечные Игора Йовичевича вышли на третью строчку УПЛ. Правда «Ворскла», «Александрия» и «Заря» дышат в спину и обойдут днепрян, если выиграют свои матчи десятого тура.
«Львов» же обосновался в непосредственной близости от зоны вылета – на 13-м месте.
УПЛ, 10-й тур
«Львов – «Днепр-1» 0:1
Голы: Довбик, 2.
«Львов»: Ильющенков, Якимец, Романчук, Бусько (Ньярко, 46), Зозуля, Брикнер, Политыло (Сорокин, 71), Грисьо (Алваро, 66), Чирьяк, Ныч (Ременяк, 66), Рожерио Шина (Крушинский, 46).
«Днепр-1»: Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 73), Дубинчак, Адамюк, Сваток, Пихаленок, Игнатенко, Джурасек (Ди Франко, 68), Гуцуляк (Русин, 80), Назаренко (Монте, 73), Довбик.
Предупреждения: Грисьо (31), Романчук (37), Зозуля (41), Брикнер (50), Игнатенко (53), Пихаленок (65), Ньярко (67), Политыло (71), Кожокару (90), Дубинчак (90).
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