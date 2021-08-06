Суперкубок Англии. «Лестер» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция

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Фото: BBC

«Лестер» в матче за Суперкубок Англии сыграет против «Манчестер Сити».

«Лисы» выиграли Кубок Англии по итогам прошлом сезона, а вот «горожане» стали победителями АПЛ. Команды откроют новый сезон в Премьер-лиге.

Игра состоится 7 августа в 19:15. Следить за матчем «Лестер» – «Манчестер Сити» можно будет на нашем сайте в этой новости.