«Манчестер Сити» также не будет пытаться подписать Месси
Суперкубок Англии. «Лестер» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
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6 августа 21:27
Фото: BBC
«Лестер» в матче за Суперкубок Англии сыграет против «Манчестер Сити».
«Лисы» выиграли Кубок Англии по итогам прошлом сезона, а вот «горожане» стали победителями АПЛ. Команды откроют новый сезон в Премьер-лиге.
Игра состоится 7 августа в 19:15. Следить за матчем «Лестер» – «Манчестер Сити» можно будет на нашем сайте в этой новости.
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