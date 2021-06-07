Суперкубок Испании будут разыгрывать в Саудовской Аравии

Контракт продлен до 2029 года

Фото: Marca

Суперкубок Испании продолжит проходить в Саудовской Аравии.

Контракт был продлен еще на три года. Теперь турнир будут проводить в стране до 2029-го года, сообщает Marca.

Федерация футбола Испании также осталась в прибыли. Вместо ранее 240 миллионов евро она получит от аравийцев 320 миллионов.

Последним победителем Суперкубка Испании является «Атлетик».