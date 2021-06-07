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Суперкубок Испании будут разыгрывать в Саудовской Аравии
Контракт продлен до 2029 года
18:50
Фото: Marca
Суперкубок Испании продолжит проходить в Саудовской Аравии.
Контракт был продлен еще на три года. Теперь турнир будут проводить в стране до 2029-го года, сообщает Marca.
Федерация футбола Испании также осталась в прибыли. Вместо ранее 240 миллионов евро она получит от аравийцев 320 миллионов.
Последним победителем Суперкубка Испании является «Атлетик».
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