Супряга – 10-й украинец в Серии А. Засветиться в Италии получилось далеко не у всех

А кого помните вы кроме Шевченко, Малиновского и Коваленко?

Первая тренировка Супряги в Сампдории / Фото: пресс-служба генуэзского клуба

Уход Владислава Супряги из «Динамо» – один из самых громких трансферов УПЛ этой зимы. 21-летний нападающий присоединился к «Сампдории» на правах аренды. Срок рассчитан на полтора года, у итальянского клуба есть право выкупа украинца за 7,5 миллиона евро.

Переезд в Италию – возможность перезапустить свою карьеру для многообещающего до сих пор Супряги, у которого явно не сложилось в киевском «Динамо». Это большой вызов. Скорее всего, «Сампдория» станет определяющим периодом в карьере украинца: тут либо попрет, либо потенциал форварда так и не будет раскрыт и продолжится то, что было в «Динамо».

История показывает, что украинцы в чемпионате Италии – довольно частые гости. Супряга стал уже 10-м представителем нашей страны в Серии А. Давайте вспомним каждого из них.

Александр Яковенко, «Фиорентина»

Статистика: 6 матчей, 1 ассист

Яковенко стал игроком «Фиорентины» в июле 2013-го года, но по-настоящему заиграть в итальянском клубе украинскому хавбеку так и не удалось. Дважды за период пребывания в «Фиорентине» Яковенко уходил в аренду – сначала в испанскую «Малагу», а затем в голландский «Ден Хааг». Из-за этого полузащитник не провел ни одного полноценного сезона в составе «фиалок», а за первую команду появился в официальных матчах лишь 6 раз. Тем не менее, даже успел отличиться результативным действием – на его счету голевая передача. В начале 2016-го года Яковенко покинул «Фиорентину» в статусе свободного агента, уйдя в «Динамо». Карьера в Италии не сложилась.

Василий Прийма, «Торино» / «Фрозиноне»

Статистика: 26 матчей (1 матч за «Торино», 25 – за «Фрозиноне»), 1 гол

После расформирования донецкого «Металлурга» в 2015-м году Прийма остался без клуба, и его бесплатно забрал «Торино». Проведя лишь 1 матч за туринский клуб, центрбек был отдан в аренду во «Фрозиноне» – аутсайдер Серии А, который, кстати, с Приймой в составе вылетел в Серию Б. Затем Прийма перешел туда на постоянно основе. Во «Фрозиноне» с игровой практикой у Приймы было получше, он даже успел отличиться забитым мячом. Из 26-ти матчей лишь 5 Прийма провел в Серии А (18 – в Серии Б). Прийма был классным центральным защитником, но так и не раскрылся в Италии. А в 2017-м году вернулся в УПЛ – «Заря» приютила центрбека.

Евгений Шахов, «Лечче»

Статистика: 24 матча, 1 гол, 3 ассиста

Еще один украинец в итальянском клубе, который боролся за выживание. Шахов попал в «Лечче» летом 2019-го года после того, как покинул греческий ПАОК. Как и многие в этой подборке, украинец в Италии не прижился. За 1 сезон в Италии Шахов провел 24 матча, в которых отличился 4-ю результативными действиями. В итоге, «Лечче» Серию А покинул, как и Шахов команду, вернувшись в Грецию, где ему так понравилось во время выступлений за ПАОК. На этот раз украинец выбрал АЕК, где играет до сих пор.

Сергей Ателькин, «Лечче»

Статистика: 20 матчей, 3 гола

Мало кто помнит, но центральный нападающий, который практически всю свою карьеру провел в «Шахтере», на 2 года ездил в Серию А – это случилось в 1997-м. За 2 года в «Лечче» Ателькин успел провести в итальянском клубе 20 матчей, но все они припали на первый сезон в Италии, ведь во втором уже покойный форвард был арендован португальской «Боавиштой», где он совсем не играл (ни разу не вышел в составе команды в официальном матче). А затем после окончания аренды вернулся в родной «Шахтер». Европейская карьера у Ателькина не пошла.

Виктор Коваленко, «Аталанта» / «Специя»

Статистика: 17 матчей (1 матч за «Аталанту», 16 – за «Специю»), 1 гол, 3 ассиста

Один из трех украинских футболистов (помимо Супряги и Малиновского), который выступает в чемпионате Италии прямо сейчас. Пока переезд в Италию для Коваленко сложно оценить, но было очевидно, что в «Аталанте» украинский полузащитник не будет получат достаточное количество игрового времени, поэтому полгода назад, летом 2021-го, он был отправлен в аренду в «Специю». Команда Коваленко вначале боролась за выживание, но в последний месяц добыла 3 победы в Серии А подряд, и отдалилась от зоны вылета на целых 8 очков. Коваленко получает регулярную игровую практику в Италии и может быть полезным для сборной Украины.

Алексей Михайличенко, «Сампдория»

Статистика:24 матча, 3 гола, 1 ассист

Михайличенко уехал в Италию в 1990-м году, на то время это был большой трансфер: «Сампдория» заплатила «Динамо» за Михайличенко 4,2 миллиона евро – серьезные деньги. Но итальянская карьера у легенды киевлян не задалась. В «Сампдории» на то время была большая конкуренция, а Михайличенко в составе чемпиона Италии не прижился. Возможно, из-за того, что уезжать из СССР тогда было в диковинку для игроков, которые долгое время пребывали за «железным занавесом». Тем не менее, Михайличенко успел стать чемпионом Италии в составе генуэзцев и укатил в «Рейнджерс» в 1991-м.

Руслан Малиновский, «Аталанта»

Статистика: 110 матчей, 25 голов, 21 ассист

Один из самых успешных примеров украинцев в чемпионате Италии. Малиновский перебрался в «Аталанту» из бельгийского «Генка» летом 2019-го за почти 14 миллионов евро. Об игре Малиновского в составе «Аталанты» не стоит говорить лишний раз. Он является джокером Гасперини, часто выходит с замены и делает игру. Держать Малиновского в запасе и выпускать свежего мощного игрока на второй тайм уже стало некой фишкой тренера «Аталанты». В прошлом сезоне Малиновский даже был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Италии весной, а также попал в символическую сборную сезона. У Малиновского в «Аталанте» все хорошо, он является одним из лидеров команды. Так держать.

Александр Заваров, «Ювентус»

Статистика: 76 матчей, 13 голов, 4 ассиста

У Заварова ситуация схожа с Михайличенко. Один из первых трансферов советских игроков в Европу. Заваров переходил в «Ювентус» на 2 года раньше, чем Михайличенко отправился в «Сампдорию», это случилось в 1988-м году. И сумма трансфера была приличной – чуть более 4-х миллионов евро. В отличие от Михайличенко, Заваров провел в «Ювентусе» 2 сезона, и имел достаточно неплохую статистику, как для атакующего хавбека. Тем не менее, в Италии Заварову надолго задержаться не удалось. Уже в 1990-м хавбек перебрался во французский «Нанси». Европейская карьера Заварова не была столь яркой, как в «Динамо».

Андрей Шевченко, «Милан»

Статистика: 322 матча, 175 голов, 45 ассистов

О периоде Шевченко в «Милане» уже было сказано много слов. Лишний раз описывать все это нет смысла, лишь вспомним факты, которые сделали украинского нападающего узнаваемым в мире. За период с 1999-го года по 2006-й Шевченко в «Милане» стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов, обладателем «Золотого мяча» в 2004-м году, лучшим бомбардиром Серии А в 2000-м и 2004-м годах, лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в 1999-м, 2001-м и 2006-м. Шевченко до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории Миланского дерби. Слова тут лишние.

По какому пути пойдет Супряга? Скоро узнаем. Очень хотелось бы, чтобы Владислав пошел по стопам Шевченко и Малиновского. По крайней мере, мы ожидаем от Супряги голов. И желаем ему удачи.