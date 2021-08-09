«Динамо» добыло юбилейную победу в истории чемпионата Украины
Супряга еще может оказаться в Италии
Форварду ищут команду
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Владислав Супряга еще может покинуть команду.
Агенты продолжают искать команду в Серии А для украинца. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
«Насколько я знаю от своих источников в Италии, сейчас продолжается работа по внедрению Супряги в один из итальянских клубов. Когда будет что-то новое – обязательно расскажем вам».
Супряга мог оказаться в «Дженоа», но киевляне не смогли договориться о переходе.
Ранее игроком интересовалась «Болонья».
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