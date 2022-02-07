Топовой связке быть: Супряге подпишут чемпиона Италии
Супряга: «Это судьба – забить три «Динамо»
Украинцу было, что доказать киевскому клубу
13:59
Владислав Супряга / Фото: Getty Images
Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга в интервью Youtube-проекту BurBuzz вспомнил, как оформил хет-трик в ворота «Динамо», находясь в аренде в «Днепре-1».
– Хет-трик в ворота Динамо - самый яркий момент моей жизни. Тогда я забил 15 голов в чемпионате. Мне кажется, что это судьба - я должен был им забить три гола. Доказать, что я там не просто так и должен летом вернуться.
– Была особенная мотивация на Динамо? – Да! Хотелось доказать всем, что это была ошибка.
Ранее сообщалось, в каком клубе в будущем мечтает играть Супряга.
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