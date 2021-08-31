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Супряга и Бурда вернулись в общую группу. Еще два игрока «Динамо» вскоре приступят к занятиям

В столичном клубе раскрыли состояние травмированных игроков
Футбол Украинская Премьер-лига
15:36
Супряга и Бурда вернулись в общую группу. Еще два игрока «Динамо» вскоре приступят к занятиям
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев

Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о состоянии ряда игроков киевлян. Так, стало известно, на каком этапе проходит восстановление голкипера Георгия Бущана, защитников Дениса Попова, Никиты Бурды и Владимира Костевича, а также форвардов Владислава Супряги и Артема Беседина.

Георгий Бущан уже готов приступить к индивидуальной работе. У него были проблемы со спиной. Лечение было консервативное. После выходных он приступит к индивидуальным вратарским тренировкам.

У Дениса Попова прооперирована передняя крестообразная связка. Сроки реабилитации после такой травмы – минимум полгода.

Зато после длительного восстановления вернулся в общую группу и приступил к тренировкам Никита Бурда. Также в общей группе уже тренируется и Владислав Супряга.

Через несколько дней приступит к тренировкам в общей группе Владимир Костевич. Восстановившись после длительного лечения, он получил травму икроножной мышцы. После выходных он приступит к тренировкам.

Артем Беседин два месяца ходил на костылях. Перелом сросся, но иммобилизацию на костылях было решено продолжить еще на месяц. Мы были на консультации у профессора Рамона Кугата в Барселоне, где Артему сделали профилактические уколы в коленный сустав.

Еще месяц пролонгация на костылях, а затем начинается реабилитация, специфическая работа без костылей. Хотя и сейчас эта работа проходит одновременно с лечением. Но у Артема обширная политравма, так что еще месяц ему нужно находиться в специальном брейсе и на костылях.

Ранее сообщалось, что на Супрягу претендует еще один клуб Серии А.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Супряга Георгий Бущан Денис Попов Артем Беседин Владимир Костевич Никита Бурда

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