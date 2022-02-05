Супряга: «Луческу сказал, чтобы я не возвращался в «Динамо»

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Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга рассказал, как попрощался с тренером «Динамо» Мирчей Луческу.

Я ему очень благодарен за все что он для меня сделал. Я вырос как игрок, я вырос как личность. Мы много с ним общались вне футбольного поля. Я ему очень благодарен».