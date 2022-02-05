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Супряга: «Луческу сказал, чтобы я не возвращался в «Динамо»

Форвард отправился в Италию
Футбол Украинская Премьер-лига
12:33
Супряга: «Луческу сказал, чтобы я не возвращался в «Динамо»
Фото: dynamo.kiev.ua

Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга рассказал, как попрощался с тренером «Динамо» Мирчей Луческу.

«Мы с ним очень хорошо пообщались. Он мне сказал чтобы я больше сюда не возвращался. Сказал чтобы я трудился, это для меня большой шаг. И сказал чтобы я не упускал свой шанс.

Я ему очень благодарен за все что он для меня сделал. Я вырос как игрок, я вырос как личность. Мы много с ним общались вне футбольного поля. Я ему очень благодарен».


Супряга рассказал, почему хотел играть в Италии.

Он уже тренируется вместе с «Сампдорией».

 

Источник: BurBuzz Андрей Усмонов
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Теги

Владислав Супряга Сампдория Мирча Луческу Динамо Киев

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