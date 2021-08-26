Супряга может отправиться к новичкам Серии А вместо легионера «Динамо»

Украинец не теряет надежды переехать в Италию

Владислав Супряга / фото - СК Днепр-1

Нападающим киевского «Динамо» Владиславом Супрягой интересуется очередной клуб итальянской Серии А.

Новичок высшего итальянского дивизиона «Салернитана» включилась в борьбу за форварда, сообщает журналист Филиппо Рубилотта в своем Twitter.

До этого клуб вел переговоры с киевлянами о покупке люксембургского полузащитника Жерсона Родригеша, который хочет сменить футбольную прописку.

Ранее Супрягой интересовались «Дженоа» и «Сампдория», но переговоры зашли в тупик из-за высокой цены на игрока. «Динамо» требовало около 8 миллионов евро, которые итальянцы были не готовы выплачивать за 21-летнего игрока.

«Салернитана» начала переговоры, но высокая цена может отпугнуть и ее.

Напомним, другой легионер «Динамо» вскоре может оказаться под руководством Развана Луческу в Греции.