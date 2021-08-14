Без Супряги, Миколенко и Луческу. «Динамо» отправилось на матч с «Интером»
Супряга может перейти в клуб Серии А, но уже не в «Дженоа»
Речь снова идет об аренде
08:35
Владислав Супряга / фото - dynamo.kiev
Нападающим «Динамо» Владиславом Супрягой всерьез интересуется «Сампдория», сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио.
«Блучеркьяти» ищут форварда на ротацию к 38-летнему Фабио Квальярелле.
Генуэзский клуб хочет арендовать украинца с правом выкупа, но в Киеве сомневаются в целесообразности данной сделки.
Ранее переговоры «Динамо» с «Дженоа» зашли в тупик как раз из-за нежелания итальянского клуба сразу покупать Супрягу. Генуэзцы были не готовы сразу платить требуемые 7-8 миллионов и просили у киевлян отдать нападающего в аренду с последующим выкупом или заплатить деньги за трансфер игрока в рассрочку.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Супряге от еще одного клуба Серии А.
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