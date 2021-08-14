Супряга может перейти в клуб Серии А, но уже не в «Дженоа»

Речь снова идет об аренде

Владислав Супряга / фото - dynamo.kiev

Нападающим «Динамо» Владиславом Супрягой всерьез интересуется «Сампдория», сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

«Блучеркьяти» ищут форварда на ротацию к 38-летнему Фабио Квальярелле.

Генуэзский клуб хочет арендовать украинца с правом выкупа, но в Киеве сомневаются в целесообразности данной сделки.

Ранее переговоры «Динамо» с «Дженоа» зашли в тупик как раз из-за нежелания итальянского клуба сразу покупать Супрягу. Генуэзцы были не готовы сразу платить требуемые 7-8 миллионов и просили у киевлян отдать нападающего в аренду с последующим выкупом или заплатить деньги за трансфер игрока в рассрочку.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Супряге от еще одного клуба Серии А.