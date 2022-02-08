Супряга: «Надеюсь выиграть с «Сампдорией» много трофеев»

Украинский форвард рассказал о своих амбициях в Италии

Владислав Супряга / Фото - Сампдория

Арендованный у «Динамо» нападающий «Сампдории» Владислав Супряга рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» о своих целях в итальянской Серии А.

Мои амбиции большие. Я все понимаю и сделаю все возможное, чтобы поднять «Сампдорию» на тот уровень, где она должна быть. Надеюсь, что мы с ними выиграем много трофеев. Борба за выживание в текущем сезоне? Да, это отличается от ситуации в «Динамо». Это другой чемпионат, так что думаю, все будет хорошо.

Напомним, главный тренер «Сампдории» Марко Джампало прибегнул к обратной замене Супряги в его дебютном матче за клуб.