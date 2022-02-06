Стало известно о важной детали аренды Супряги в «Сампдорию»
Супряга назвал топ-клуб, в котором мечтает поиграть
Новичок «Сампдории» также признался, что Серия А – не его любимый чемпионат
14:59
Владислав Супряга / Фото - Сампдория
Арендованный у «Динамо» нападающий «Сампдории» Владислав Супряга признался в эфире YouTube-канала «BurBuzz», что мечтает выступать за мадридский «Реал».
Я долго этого ждал и всегда мечтал играть в топ-лигах. Я очень счастлив и очень доволен оказаться там. Хочу здесь оставаться всю карьеру.
Я думаю, что Италия – не мой самый любимый чемпионат. Мне нравится Испания и «Реал» Мадрид. Это мой любимый клуб. Я мечтаю там играть.
Ранее стало известно, что «Динамо» может получить до двух миллионов у.е. за аренду Супряги.
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