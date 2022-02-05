Супряга – 10-й украинец в Серии А. Засветиться в Италии получилось далеко не у всех
Супряга – о том, почему переехал в Италию: «Мне очень нравятся теплые страны, не люблю зиму»
Форвард ждет дебюта за «Сампдорию»
09:50
Фото: Sampdoria
Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга рассказал, что очень ждет свой дебют в Серии А за генуэзский клуб.
«Я этого только жду, мне хочется новый вызов. Я очень жду уже первый матч».
Почему ты хотел именно в Италию?
«Мне нравится их еда, нравится футбол. Честно, все там нравится. Погода – мне очень нравятся теплые страны, не люблю зиму».
В Италии частенько бывал?
«Один раз в Турине был на матче Лиги чемпионов. Больше ни разу».
Аренда Супряги рассчитана до конца сезона.
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