Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд -:- Запланирован
21:45 Ньюкасл - Эвертон -:- Запланирован
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
21:45 Манчестер Сити - Брентфорд -:- Запланирован
матч-центр

Супряга: «Очень хочу поехать на чемпионат мира. С Петраковым еще не говорил»

Под руководством специалиста форвард оформлял дубль в финале Мундиаля U-20
Футбол Сборная Украины
09:22
Супряга: «Очень хочу поехать на чемпионат мира. С Петраковым еще не говорил»
Владислав Супряга / Фото - УАФ

Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга в эфире YouTube-канала «BurBuzz» заявил о желании поехать на чемпионат мира-2022.

Я очень хочу поехать на чемпионат мира. Я сделаю все, чтобы мы туда поехали. Все зависит от меня. С Петраковым еще не разговаривал.

Если бы говорил, он бы сказал: «Играй, забивай и дождешься своего вызова».

Да, это его слова.

Супряга под руководством Александра Петракова оформил дубль в финале чемпионата мира U-20 2019 года. Сборная Украины выиграла тот турнир.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Супряга Александр Петраков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Главный конкурент Супряги в «Сампдории» выбыл до конца сезона
Главный конкурент Супряги в «Сампдории» выбыл до конца сезона
Футбол Серия А (Италия)
07 февраля 19:27
Супряга: «Это судьба – забить три «Динамо»
Супряга: «Это судьба – забить три «Динамо»
Футбол Серия А (Италия)
07 февраля 13:59
1
Тренер «Сампдории»: «Замена Супряги была воспитательной мерой»
Тренер «Сампдории»: «Замена Супряги была воспитательной мерой»
Футбол Серия А (Италия)
06 февраля 20:23
Супряга появился на замену «Сампдории», но покинул поле спустя 20 минут игры
Супряга появился на замену «Сампдории», но покинул поле спустя 20 минут игры
Футбол Серия А (Италия)
06 февраля 18:10
Супряга остался в запасе на матч «Сампдории» в Серии А
Супряга остался в запасе на матч «Сампдории» в Серии А
Футбол Серия А (Италия)
06 февраля 15:40
Супряга назвал топ-клуб, в котором мечтает поиграть
Супряга назвал топ-клуб, в котором мечтает поиграть
Футбол Серия А (Италия)
06 февраля 14:59

Новости: Футбол

Ребров: «Кто-то радуется жребию, но Шотландия – это далеко не подарок»
Ребров: «Кто-то радуется жребию, но Шотландия – это далеко не подарок»
Сборная Украины
10:27
«Динамо» завершит второй сбор матчем с двукратным чемпионом Боснии
«Динамо» завершит второй сбор матчем с двукратным чемпионом Боснии
Украинская Премьер-лига
10:06
Супряга: «Очень хочу поехать на чемпионат мира. С Петраковым еще не говорил»
Супряга: «Очень хочу поехать на чемпионат мира. С Петраковым еще не говорил»
Сборная Украины
09:22
Официально. Один из украинцев в Бельгии стал партнером Юрченко по команде
Официально. Один из украинцев в Бельгии стал партнером Юрченко по команде
Украинские легионеры
08:17
Защитник «Динамо» U-19: «Считаю, что мы готовы к поединку с «Депортиво»
Защитник «Динамо» U-19: «Считаю, что мы готовы к поединку с «Депортиво»
Лига чемпионов UEFA
07:50
«Атлетик» одержал волевую победу над «Эспаньолом» и вплотную приблизился к «Вильярреалу» и «Сосьедаду»
«Атлетик» одержал волевую победу над «Эспаньолом» и вплотную приблизился к «Вильярреалу» и «Сосьедаду»
Примерa (Испания)
07 февраля 23:53
«Специя» без Коваленко благодаря двум пенальти ушла от поражения аутсайдеру Серии А
«Специя» без Коваленко благодаря двум пенальти ушла от поражения аутсайдеру Серии А
Серия А (Италия)
07 февраля 23:42
«Днепр-1» пополнится хавбеком из Лиги 1, двумя бразильцами и защитником «Мариуполя»
«Днепр-1» пополнится хавбеком из Лиги 1, двумя бразильцами и защитником «Мариуполя»
Украинская Премьер-лига
07 февраля 23:13
«Бенфика» без Яремчука переиграла «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов
«Бенфика» без Яремчука переиграла «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов
Украинские легионеры
07 февраля 22:50
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
19
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
9
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Лопес: «Хотел бы я покинуть этот мир и никогда больше не возвращаться»
Лопес: «Хотел бы я покинуть этот мир и никогда больше не возвращаться»
Бокс Профессиональный бокс
04 февраля 20:55
Все новости