Главный конкурент Супряги в «Сампдории» выбыл до конца сезона
Супряга: «Очень хочу поехать на чемпионат мира. С Петраковым еще не говорил»
Под руководством специалиста форвард оформлял дубль в финале Мундиаля U-20
09:22
Владислав Супряга / Фото - УАФ
Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга в эфире YouTube-канала «BurBuzz» заявил о желании поехать на чемпионат мира-2022.
Я очень хочу поехать на чемпионат мира. Я сделаю все, чтобы мы туда поехали. Все зависит от меня. С Петраковым еще не разговаривал.
Если бы говорил, он бы сказал: «Играй, забивай и дождешься своего вызова».
Да, это его слова.
Супряга под руководством Александра Петракова оформил дубль в финале чемпионата мира U-20 2019 года. Сборная Украины выиграла тот турнир.