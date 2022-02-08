Супряга признался, что готов к нагрузкам «Сампдории»

Форвард считает, что выдержит физически

Владислав Супряга / Фото - Сампдория

Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга заявил в эфире YouTube-канала «BurBuzz», что готов к нагрузкам клуба Серии А.

Твоя аренда рассчитана на полгода с возможностью продления еще на год. Хватит ли тебе времени для адаптации?

Я сделаю все возможное, чтобы остаться там как можно дольше.

Когда в Серию А ушел Коваленко, он жаловался, что там очень тяжелые нагрузки. Как ты к этому относишься?

Мне это, наоборот, нравится. Я люблю побегать. Я готов и не думаю, что мне будет тяжело.

Супряга также сообщил о желании поехать на чемпионат мира.