Супряга признался, пожмет ли руку Бондарю после истории с Савиной

Бондарь и Супряга / Фото - УАФ

Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга высказался в эфире YouTube-канала «BurBuzz» по поводу ухода своей бывшей девушки Дарьи Савиной к экс-партнеру по юношеской сборной Валерию Бондарю. Форвард прокомментировал возможное психологическое влияние данного события.

Поддерживаю ли сейчас общение? Нет. У нас нет с ней дружеских отношений. Это уже прошлое.

Пожму ли руку Бондарю при встрече? Нет, он очень некрасиво поступил. После того, что он сделал...