Супряга: «Луческу сказал, чтобы я не возвращался в «Динамо»
Супряга признался, пожмет ли руку Бондарю после истории с Савиной
Форвард «Сампдории» отметил, что расставание с девушкой не отразилось на нем психологически
05 февраля 18:14
Бондарь и Супряга / Фото - УАФ
Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга высказался в эфире YouTube-канала «BurBuzz» по поводу ухода своей бывшей девушки Дарьи Савиной к экс-партнеру по юношеской сборной Валерию Бондарю. Форвард прокомментировал возможное психологическое влияние данного события.
После этого я забил 12 мячей и не считаю, что расставание повлияло на меня. Мне это пошло только на пользу.
Поддерживаю ли сейчас общение? Нет. У нас нет с ней дружеских отношений. Это уже прошлое.
Пожму ли руку Бондарю при встрече? Нет, он очень некрасиво поступил. После того, что он сделал...
Напомним, Бондарь и Савина поженились летом 2021 года.
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