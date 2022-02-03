Супряга рассказал, почему выбрал 7-й номер в «Сампдории»

Украинец прокомментировал свой переезд в чемпионат Италии

Фото: пресс-служба Сампдории

Новоиспеченный форвард «Сампдории» Владислав Супряга прокомментировал свой переезд в Италию. Его цитирует пресс-служба клуба из Генуи.

«Мне очень понравилось то, как меня встретили. Я не рассчитывал, что так встретят. Приятно, я очень удивлен. Нравится эта команда, я очень много матчей смотрел. Нравится город. «Сампдория» меня очень хотела, так что я рад, что здесь оказался.

Я, наверное, больше скоростной форвард, который любит пространство, неплохо играю головой. Постараюсь все сделать, чтобы помочь команде. Я спокойный парень, который любит посидеть дома. Люблю большой теннис.

Своим кумиром считаю Криштиану Роналду. Номер 7 – мой любимый номер, потому что он под ним играет. Я стараюсь чему-то учиться у него, поэтому выбрал именно его.

В первую очередь хочу помочь команде остаться в серии А, сделаю все возможное, чтобы команда осталась здесь. Постараюсь забить как можно больше голов.

Хочу передать привет всем болельщикам «Сампдории» и моим землякам, которые будут следить за мной».



Напомним, Супряга арендован «Сампдорией» на 1,5 года с правом выкупа за 7,5 миллиона евро.