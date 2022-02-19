Супряга вновь проигнорирован. «Сампдория» победила «Эмполи» без украинца

Форвард просидел на скамейке весь матч

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В 26-м туре чемпионата Италии «Сампдория» переиграла «Эмполи».

Оба гола за хозяев поля провел ветеран Фабио Куальярелла в первом тайме.

Украинский форвард Владислав Супряга на поле так и не появился – весь матч он просидел на скамейке запасных.

В турнирной таблице Серии А «Сампдория» после этой победы поднялась на 15 место, набрав 26 очков.

Серия А, 26-й тур

«Сампдория» – «Эмполи» 2:0

Голы: Куальярелла, 14, 29

«Сампдория»: Фальконе, Берешиньски, Колли, Феррари, Мурру, Ауджелло, Конти, Ринкон, Роналду Виейра, Экдаль, Кандрева, Торсбю, Сабири, Куальярелла, Капуто.

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Романьоли, Вити, Паризи, Какаче, Ди Франческо, Хендерсон, Бандинелли, Бенасси, Байрами, Журковски, Аслани, Ла Мантия, Кутроне, Пинамонти.

Предупреждения: Байрами (31), Берешиньски (42), Аслани (43), Экдаль (45), Кандрева (65), Конти (74).