Суркис: «Арендованные «Черноморцем» игроки смогут сыграть против «Динамо», если это будет зеркально со стороны нашего конкурента»
Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «Профутбол» высказался о ситуации с арендой 15-ти игроков киевлян «Черноморцем».
- Сейчас есть критика «Динамо» и «Черноморца», потому что очень много футболистов перешло в одесский клуб из киевского. Говорят, у «Шахтера» был «Мариуполь» как фарм, а теперь и у «Динамо» есть своя команда.
– У нас нет никакого фарма. Нельзя сравнивать с «Мариуполем». Там есть действующий президент клуба, который многие годы, десятилетия вкладывал деньги в «Черноморец». И он выбрал такой путь развития. Он пригласил Мороза, тот уже как тренер пригласил футболистов.
Если бы мы хотели сделать фарм-клубом, отдали бы туда Булецу, Русина и многих других игроков основного состава, чтобы они составляли конкуренцию. Мороз считает, что в долгу перед этими ребятами, которых воспитал. Хочет вывести их на новый уровень. Поэтому взял и доверяет им.
Уверен, «Черноморец» и эти ребята будут прогрессировать. А если у президента «Черноморца» Климова будет желание выкупить каких-то игроков – мы тоже не будем возражать. Пускай он их выкупит на постоянной основе. Но сравнивать это сегодня с каким-то фарм-клубом – просто смешно.
- Разрешат ли арендованным футболистам играть?
– Похоже, что они смогут играть. Но вижу, что в первом матче было больше динамовцев, сейчас меньше. Результат пока один и тот же. Думаю, Мороз разберется, молодые будут подпускаться, а опытных футболистов будет находить и приглашать. Но это вопрос президента «Черноморца».
- Разрешат ли арендованным играть против «Динамо»?
– Я уже когда-то говорил: позволим играть всем, если это будет зеркально с другой стороны – со стороны нашего главного конкурента
Напомним, в 2-х первых турах УПЛ «Черноморец» не добыл ни одного очка.
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