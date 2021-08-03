Суркис: «Арендованные «Черноморцем» игроки смогут сыграть против «Динамо», если это будет зеркально со стороны нашего конкурента»

Игорь Суркис / Фото: Football.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «Профутбол» высказался о ситуации с арендой 15-ти игроков киевлян «Черноморцем».

– У нас нет никакого фарма. Нельзя сравнивать с «Мариуполем». Там есть действующий президент клуба, который многие годы, десятилетия вкладывал деньги в «Черноморец». И он выбрал такой путь развития. Он пригласил Мороза, тот уже как тренер пригласил футболистов.

Если бы мы хотели сделать фарм-клубом, отдали бы туда Булецу, Русина и многих других игроков основного состава, чтобы они составляли конкуренцию. Мороз считает, что в долгу перед этими ребятами, которых воспитал. Хочет вывести их на новый уровень. Поэтому взял и доверяет им.

Уверен, «Черноморец» и эти ребята будут прогрессировать. А если у президента «Черноморца» Климова будет желание выкупить каких-то игроков – мы тоже не будем возражать. Пускай он их выкупит на постоянной основе. Но сравнивать это сегодня с каким-то фарм-клубом – просто смешно.

- Разрешат ли арендованным футболистам играть?

– Похоже, что они смогут играть. Но вижу, что в первом матче было больше динамовцев, сейчас меньше. Результат пока один и тот же. Думаю, Мороз разберется, молодые будут подпускаться, а опытных футболистов будет находить и приглашать. Но это вопрос президента «Черноморца».

- Разрешат ли арендованным играть против «Динамо»?

– Я уже когда-то говорил: позволим играть всем, если это будет зеркально с другой стороны – со стороны нашего главного конкурента