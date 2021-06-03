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Суркис: «Буяльский – наш ключевой футболист»

Полузащитник подписал новый контракт с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:20
Суркис: «Буяльский – наш ключевой футболист»
Игорь Суркис / Фото: Динамомания

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал подписание нового контракта до 2025-го года с полузащитником команды Виталием Буяльским. Его слова приводит пресс-служба «бело-синих».

«Это наш ключевой футболист и подписание нового соглашения – важный момент и для игрока, и для клуба. Тот случай, когда довольны все стороны, и клуб, и футболист, и болельщики.

У нас очень молодая команда и опытные футболисты играют важную роль. Наряду с нашей талантливой молодежью есть такие опытные мастера как Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Карлос де Пена, и подобный сплав молодости и опыта играет большую роль в достижении результата.

Мне импонирует подход к делу Буяльского, для него «Динамо» это не просто финансовые условия контракта, а прежде всего, коллектив за который он бьется на футбольном поле».

Напомним, сейчас Буяльский восстанавливается после травмы.

Петр Приходько
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Теги

Игорь Суркис Виталий Буяльский

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