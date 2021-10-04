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Суркис: «Динамо» все равно является единственной командой в Киеве, хоть мы и делим стадион с «Шахтером»

Принципиальные соперники не выявили победителя в очной встрече
Футбол Украинская Премьер-лига
07:59
Суркис: «Динамо» все равно является единственной командой в Киеве, хоть мы и делим стадион с «Шахтером»
Игорь Суркис / Фото: Футбол 24

Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «Профутбол» высказался о ничьей его команды с «Шахтером» (0:0) в 10-м туре УПЛ.

- Насколько Луческу было непросто восстановить команду после 0:5 от «Баварии»?

– Вы все футбольные люди. Пишете о футболе, транслируете. Вы прекрасно понимаете, после таких двух поражений 0:3 и 0:5 очень тяжело психологически настроить команду. По первым минутам мы это видели, был мандраж.

Потом ребята успокоились. Могли забить в первом тайме. Думаю, кто первый забил бы – тот бы и выиграл сегодня. Но в конце могли и пропустить. Это футбол. Тем он и интересен, что держит в напряжении зрителей до последней секунды.

Киевлянам огромное спасибо за поддержку. Поддерживали свою любимую команду, которая все равно является единственной в Киеве, несмотря на то, что играем на одном стадионе с «Шахтером».

- Команда играла без номинальных центральных форвардов. Насколько это серьезная проблема?

– У нас проблема возникла вчера на тренировке, когда выпал Миколенко. Сегодня на утреней разминке Вербич немного повредил колено – ничего страшного. Он планировался сегодня в стартовом составе. Наши нападающие адаптируются. Вы знаете, что наш венесуэлец переболел коронавирусом, тоже восстанавливается.

Шкурин потихоньку осваивает нашу игру. Но сегодня вышел единственный наш бразилец. Продемонстрировал хорошие качества, мог забить. Очень доволен его игрой. Мистер, как всегда, оказался прав, что плод созрел, его надо вовремя выпустить. Поверьте мне, он будет только добавлять и прогрессировать.

- Насколько довольны командой?

– Я прежде всего доволен, что мы ровно год не проигрываем в чемпионате Украины. Мы играли против очень сильной команды, которая играет в ЛЧ. Мы могли как выиграть, так и проиграть. Я доволен. Конечно, лучше было бы три очка, оторваться от «Шахтера». Но все равно мы занимаем первую строчку в таблице.

Мы должны в каждом матче побеждать и получать три очка. Потому что за все матчи дается только три очка. В этой встрече за ничью дали только очко. Мы должны играть и прогрессировать.

Считаю, у нас есть обойма хороших футболистов, молодых ребят, которые показали, что могут в любую минуту врываться в основной состав


В турнирной таблице УПЛ отрыв «Динамо» от «Шахтера» остался прежним – 3 очка.

Украинское «классико» оказалось предсказуемым. Команды сыграли слишком осторожно.

Петр Приходько
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Игорь Суркис Динамо Киев

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