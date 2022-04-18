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Суркис: «Если игроки «Динамо» захотят готовиться к матчу с Шотландией со сборной, мы их без проблем отпустим»

Президент киевлян заявил, что вскоре футболисты выскажут свою позицию
Футбол Украинская Премьер-лига
19:20
Суркис: «Если игроки «Динамо» захотят готовиться к матчу с Шотландией со сборной, мы их без проблем отпустим»
Игорь Суркис / Фото: Динамомания

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о решении клуба не отпускать игроков в сборную Украины для подготовки к матчу с Шотландией.

— Почему «Динамо» не идет на уступки сборной?

— Нам же нужен результат, а не просто лозунги? Я в футболе 30 лет и понимаю, что если футболисты играют через два-три дня, то они находятся в оптимальном состоянии. А если собирать игроков за месяц и мучить их только тренировками, то они потом и в футбол не захотят играть. Это одна сторона медали.

Вторая сторона — для чего брать футболистов, которых потом не будут использовать? Мы же прекрасно понимаем, что из 12-ти футболистов Динамо, в основу сборной попадут максимум трое или четверо, и мы все их знаем. Многие даже в запас не попадут, когда приедут легионеры. Они даже Бурду хотели вызвать, который не играл три года.

Месяц их будут гонять на тренировках. О каких контрольных матчах сборной говорят, если национальные команды не соберутся, потому что в европейских лигах идут чемпионаты?  Может, лучше было бы отправить главного тренера сборной Украины на матчи «Динамо» и «Шахтера», чтобы он просматривал футболистов?

- Не рассматривали ли вы вариант, чтобы сборная провела остальные запланированные благотворительные матчи вместо Динамо?

— Мы не рассматривали такой вариант. Но если бы это обсуждалось по-человечески с нашим главным тренером, то готовы были бы рассмотреть. Сборная также и вместо Шахтера может сыграть. Можно было бы провести одну-две контрольные игры, но не делать месячный сбор.

— Что думают футболисты «Динамо» по этому поводу?

— Если футболисты считают, что они лучше подготовятся к стыковым матчам на сборе в национальной команде, мы их без проблем отпустим. Они не рабы, я не могу их не отпустить. Я им ничего не запрещал. Пускай они примут решение и поступают, как считают нужным. Сегодня футболисты «Динамо» соберутся и выскажут свою позицию.

Дай Бог, чтобы сборная Украины прошла на чемпионат мира, и я верю, что у неё это получится. Но списать на меня неудачу ни у кого не выйдет.

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что шокирован таким решением Суркиса.

Источник: FanDay Петр Приходько
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Игорь Суркис Динамо Киев

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