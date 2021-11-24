Суркис: «Если такие пенальти не давать, как в первом тайме, то я не понимаю, какие надо давать»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал для Телеграм-канала Бомбардир поражение от «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов.
Я пережил, как любой матч, который играет «Динамо», независимо от турнира. Считаю, что мы сегодня выглядели достойно. Критиковать команду не за что, кроме результата. Но определенные факторы, которые вмешиваются в футбол. Помогают сильнейшим. Я абсолютно согласен с нашим главным тренером. Если такие пенальти не давать, как в первом тайме, то я не понимаю, какие надо давать. Отбили пол голеностопа Буяльскому.
В принципе, играли хорошо, во втором тайме достойно выглядели, но нет только результата. А в футболе хорошая игра забывается, а результат остается в памяти и в статистике.
Нам есть куда расти, прогрессировать. Я надеюсь, что это неоценимый опыт для нашей команды. С усилением, если мы, дай бог, попадем в следующем сезоне в Лигу чемпионов, то мы уже не будем смотреться там, как мальчики для битья».
Пенальти? Я смотрел внимательно повторы и не понимаю, почему судья даже не попытался подойти к монитору и посмотреть».
О прогрессе «Динамо».
«Мы физически очень хорошо готовы, и тактически Мистер подготовил команду. Были изучены не только сильные, но и слабые стороны «Баварии». У нас было моментов столько, сколько было за всю Лигу чемпионов. За эту и прошлую. Но надо забивать. Без мячей в футболе не выиграешь.
Я сегодня доволен игрой. И надеюсь, если будет игра – придут и победы».
Отметим, что «Динамо» после матча «Барселона» – «Бенфика» потеряло все шансы на евровесну.
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