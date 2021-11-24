Суркис: «Если такие пенальти не давать, как в первом тайме, то я не понимаю, какие надо давать»

Игорь Суркис / Фото: Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал для Телеграм-канала Бомбардир поражение от «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов.



В принципе, играли хорошо, во втором тайме достойно выглядели, но нет только результата. А в футболе хорошая игра забывается, а результат остается в памяти и в статистике.

Нам есть куда расти, прогрессировать. Я надеюсь, что это неоценимый опыт для нашей команды. С усилением, если мы, дай бог, попадем в следующем сезоне в Лигу чемпионов, то мы уже не будем смотреться там, как мальчики для битья».

Пенальти? Я смотрел внимательно повторы и не понимаю, почему судья даже не попытался подойти к монитору и посмотреть».