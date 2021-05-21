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Суркис: «Идея с назначением Луческу появилась два года назад»

Президент «Динамо» рассказал, как пришел к такому решению
Футбол Украинская Премьер-лига
21 мая 20:09
Суркис: «Идея с назначением Луческу появилась два года назад»
Фото: ФК Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как пришел к решению назначить тренером Мирчу Луческу.

«Года два или три назад Игорь Цыганык сказал мне, что Мирча в восторге от нашей молодежи. Луческу обратил на нее внимание, когда наша сборная играла в Харькове с Турцией. Он сказал, что с этой молодежью нужно уметь работать. Мирча не говорил о том, что он хотел бы возглавить «Динамо» или не хотел. Но когда такой тренер, который подготовил очень много молодых игроков в «Шахтере» и Турции, говорит такое, у меня это вызывает оптимизм.

Мы как раз перестроились. Начали уделять внимание ДЮСШ. Селекционная служба начала приглашать молодых футболистов. Например Назар Волошин из Харькова. Уделили этому большое внимание. Наверное, Луческу это увидел, а Цыганык мне об этом сказал. Он сказал: «Из всех, кто лучше всего может поработать с молодежью, я бы порекомендовал вам Луческу». Тогда я пропустил это мимо ушей. Потом у нас состоялся еще один какой-то разговор. Цыганык сказал, что легко может устроить переговоры с Мирчей.

У него был его телефон, а Луческу уже не работал в сборной Турции. Я спросил Цыганыка о том, а как он вообще себе это представляет? Человек 12 лет отработал в «Шахтере». Как это будет воспринято? Цыганык сказал, что нормально - приходит профессиональный тренер, работает. Если он даст результат, то как это должно быть воспринято? В футболе главное результат. Этому меня научил Лобановский. Если игра плохая, смотри на табло. Игра забывается, а результат остается.

Мы тогда с Цыганыком и моим братом сидели в кабинете и посмеялись. Никак на это не отреагировали. Цыганык сказал потом такую фразу: «Если вы примете решение пригласить Луческу, то он позвонит Ахметову». Для меня на этом разговор закончился. Ринат Леонидович же не советуется о том, что делает в своем клубе. И я не должен советоваться, что мне делать в своем клубе.

Но потом наступил момент, когда мы могли не занять второе место в чемпионате. Было принято решение о смене главного тренера. Тогда я вернулся к идее пригласить тренера, который в этой жизни чего-то добивался. Не только в «Шахтере», но и в Европе. Это мудрейший человек, который никогда меня не оскорблял. Хочу это подчеркнуть».

Луческу признался, что не думал добиться трех трофеев перед стартом сезона.

Источник: FootballHub Андрей Усмонов
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Игорь Суркис Мирча Луческу

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