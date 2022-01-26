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Суркис: «Хотел бы сказать, что с Шевченко в сборной поступили по-скотски»

Уход специалиста летом стал настоящей неожиданностью
Футбол Сборная Украины
07:37
Суркис: «Хотел бы сказать, что с Шевченко в сборной поступили по-скотски»
Андрей Шевченко / фото - Eurosport

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал уход Андрея Шевченко из сборной Украины:

«С Шевченко в сборной поступили я бы мягко сказал: неправильно. Хотел сказать по-скотски, но скажу неправильно. Я как человек, который за 20 лет подписал тысячи контрактов с футболистами и разными тренерами, знаю: когда хотят оставить – оставят. То они друг с другом фотографировались и в одно место готовы были поцеловать, а то вдруг найти его не смогли. Это не лезет ни в какие ворота.

Я не говорю, что неправильный путь избрала сборная. Ни в коей мере. Но с таким выдающимся футболистом и человеком так не поступают. Не просто так Президент написал: «Возвращайся в Украину и работай». Не разбрасываются такими людьми.

Временщики, которые пришли и хотят что-то урвать, так поступают с людьми».

Специалист покинул национальную команду летом, а вокруг ситуации с его контрактом развернулся настоящий скандал, где стороны перекидывали ответственность друг на друга.

После этого украинец успел поработать в «Дженоа», где спустя 69 дней был уволен.

Ранее Суркис рассказал, рассматривает ли Шевченко на должность тренера «Динамо».

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Теги

Андрей Шевченко сборная Украины (футбол) Игорь Суркис

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