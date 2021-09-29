Суркис: «Луческу доволен работой с украинскими игроками, он не хочет кого-то купить»
Президент «Динамо» Игорь Суркис в преддверии матча с «Баварией» в Лиге чемпионов рассказал в эфире YouTube-канала «Бомбардир» о кадровой политике клуба.
Вообще в последнее время не ездил. Мы посоветовались и решили с Григорием Суркисом. Еще есть группа поддержки. Когда представляю, какой будет тяжелый матч – решили поддержать команду.
Настроение нормальное. Играем в Лиге чемпионов с одной из лучших команд в мире. Сумасшедший опыт все равно будет. А до матча 50 на 50.
Раньше могли играть с «Баварией»? Футбол сейчас немного другой. Тогда таких денег не было в футболе. Игроков не покупали за 200 млн. Разные бюджеты. Раньше можно было хоть как-то комплектоваться. Никто даже не мог подумать, что люди будут вкладывать в футболистов такие деньги, такие зарплаты платить. Это игра.
Но надо воспитывать поколение бойцов, своих футболистов. Подчеркиваю – своих футболистов. Тратить деньги в украинских футболистов, вкладывать деньги в украинских футболистов. И тогда сборная и клубы будут. Это мое мнение.
Прежде всего меня так поменяла ситуация в стране. Потому что многие не хотят ехать, война и прочее. А Мистер очень доволен работой с украинскими футболистами.
Разговоры о том, что мы не хотим кого-то купить. В большей степени мы наоборот хотим купить, а он этого не хочет. Ему нравится работать с футболистами, он с ними работает.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 29 сентября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – в 22:00.
Комментарии 0