Суркис: «Луческу доволен работой с украинскими игроками, он не хочет кого-то купить»

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис в преддверии матча с «Баварией» в Лиге чемпионов рассказал в эфире YouTube-канала «Бомбардир» о кадровой политике клуба.

Настроение нормальное. Играем в Лиге чемпионов с одной из лучших команд в мире. Сумасшедший опыт все равно будет. А до матча 50 на 50.

Раньше могли играть с «Баварией»? Футбол сейчас немного другой. Тогда таких денег не было в футболе. Игроков не покупали за 200 млн. Разные бюджеты. Раньше можно было хоть как-то комплектоваться. Никто даже не мог подумать, что люди будут вкладывать в футболистов такие деньги, такие зарплаты платить. Это игра.

Но надо воспитывать поколение бойцов, своих футболистов. Подчеркиваю – своих футболистов. Тратить деньги в украинских футболистов, вкладывать деньги в украинских футболистов. И тогда сборная и клубы будут. Это мое мнение.

Прежде всего меня так поменяла ситуация в стране. Потому что многие не хотят ехать, война и прочее. А Мистер очень доволен работой с украинскими футболистами.

Разговоры о том, что мы не хотим кого-то купить. В большей степени мы наоборот хотим купить, а он этого не хочет. Ему нравится работать с футболистами, он с ними работает.