Шевчук: «С «Вильярреалом» «Динамо» показало свой максимум»
Суркис: «Луческу принял, что если проводить трансферную кампанию, то нужно делать это летом»
Также президент высказался о матче с «Вильярреалом»
15 марта 19:51
Фото: ФК Динамо
Президент «Динамо» Игорь Суркис в программе «Цыганык Live» прокомментировал игру 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (0:2) и трансферную кампанию зимой.
«Не хочу забегать наперед. Сейчас перед нами стоят определенные задачи, к выполнению которых мы идем. Говорить о трансферной кампании летом я сегодня не могу. Зимой очень многое зависело от самого Луческу. Селекционный отдел предлагал определенное количество футболистов, которых просматривал главный тренер. Он принял для себя решение, что если проводить трансферную кампанию, то нужно делать это летом. Спокойно подходить к каждому футболисту индивидуально. Подходит он команде или нет. По человеческим и моральным качествам, а не только как футболист.
Будут ли по нашим футболистам предложения? Может быть и будут. Сегодня мы таких предложений не получали. Впереди Евро, наши игроки вызваны в сборную. Надеюсь, что они там себя проявят. В зависимости от этого уже будем смотреть, кто уйдет и придет. Нужно жить сегодняшним днем от матча к матчу. Мы отыграли с «Вильярреалом», тренер сказал в раздевалке, что нужно его забыть, потому что нас ждет сложный матч в чемпионате».
Ответная игра 1/8 финала против «Вильярреала» состоится 18 марта.