Суркис: «Луческу принял, что если проводить трансферную кампанию, то нужно делать это летом»

Фото: ФК Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис в программе «Цыганык Live» прокомментировал игру 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (0:2) и трансферную кампанию зимой.

Будут ли по нашим футболистам предложения? Может быть и будут. Сегодня мы таких предложений не получали. Впереди Евро, наши игроки вызваны в сборную. Надеюсь, что они там себя проявят. В зависимости от этого уже будем смотреть, кто уйдет и придет. Нужно жить сегодняшним днем от матча к матчу. Мы отыграли с «Вильярреалом», тренер сказал в раздевалке, что нужно его забыть, потому что нас ждет сложный матч в чемпионате».