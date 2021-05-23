Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 15
Завтра 0
Футбол (8 событий из 19) показать все
Бундеслига (Германия) 20/21
Календарь Таблица
16:30 Бавария - Аугсбург 5:2 Окончен
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер 3:1 Окончен
16:30 Вердер - Боруссия Мёнхенгладбах 2:4 Окончен
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
19:00 Реал Вальядолид - Атлетико 1:2 Окончен
19:00 Реал - Вильярреал 2:1 Окончен
19:00 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Окончен
19:00 Уэска - Валенсия 0:0 Окончен
19:00 Эйбар - Барселона 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (15 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
18:00 Вест Хэм - Саутгемптон -:- Запланирован
18:00 Манчестер Сити - Эвертон -:- Запланирован
18:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас -:- Запланирован
18:00 Лестер - Тоттенхэм -:- Запланирован
18:00 Астон Вилла - Челси -:- Запланирован
18:00 Арсенал - Брайтон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
Календарь Таблица
22:00 Анже - Лилль -:- Запланирован
22:00 Брест - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ланс - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
Календарь Таблица
16:00 Интер - Удинезе -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Лацио -:- Запланирован
21:45 Наполи - Верона -:- Запланирован
21:45 Болонья - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Милан -:- Запланирован
21:45 Специя - Рома -:- Запланирован
нет важных матчей

Суркис: «Луческу сделал то, что удавалось только великому Лобановскому»

Президент «Динамо» рассказал об изменениях, которые внес румынский специалист
Футбол Украинская Премьер-лига
12:43
Суркис: «Луческу сделал то, что удавалось только великому Лобановскому»
Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал в интервью Профутбол Digital об изменениях, которые внес румынский специалист в работу столичного клуба.

Луческу удалось сделать то, что в свое время удавалось только великому Валерию Васильевичу Лобановскому. Ему удалось объединить вокруг себя всех: поваров, тех, кто убирает в комнатах, стирает белье, массажистов. Всех, кто работает на базе – а это порядка двухсот человек обслуживающего персонала.

Вы спросите – каким образом? Очень просто. Перед командой были поставлены задачи и цели. И Мирча считает, что если из этого звена выпадет хоть один человек – отработает повар или кровать футболиста уберут с плохим настроением, то это скажется на конечном результате. Поэтому он придумал такую формулу, что если есть премиальные, то поощрения идут всем. Даже сотрудникам базы.

Луческу объединил вокруг себя людей. И они болеют сегодня за результат. Да, в какой-то мере потому, что для них будет материальный стимул. Но в наше непростое время, согласитесь, это немаловажно. Я несколько раз был на базе, когда обедала команда. И Луческу 10 раз скажет спасибо официанту, поблагодарит девочку, которая поменяет ему тарелку.

Это вызывает огромное уважение. Это не так, что ты сидишь как барин, тебе положили салат, а ты делаешь вид, что так положено. Это воспитание и житейская мудрость. Такие вещи не купишь ни за какие деньги. Поэтому я думаю, что сегодня Луческу – хозяин базы. Он ведет себя там так, как считает нужным.

В прошлом году, пока не началась пандемия, я не пропускал ни одной тренировки. Мы с братом приезжали на базу и получали огромное удовольствие. Не было так, что вот Луческу пришел, сплотил коллектив и все стало на свои места. Это тяжелый труд. Мы сейчас не касаемся тренировочного процесса, а говорим о том, как сплотить коллектив. Помню, когда мы первый раз ночью приехали на базу после 8-9-ти часов переговоров с Луческу, он сказал: «А зачем это все построено?».

Мы не поняли его вопрос. Мы повезли Луческу в манеж, он его посмотрел, обратил внимание на старую базу, на поля. Даже ночью он пытался опробовать поле. Мы потратили полтора часа времени, чтобы показать Мирче базу.

И в процессе нашего последнего разговора перед отъездом он уже не задавал мне этот вопрос. Своевременная реабилитация футболистов – один из основных моментов их успешного выступления на футбольном поле. Вы же понимаете, что футбол – это энергозатратный вид спорта, и у кого-то могут быть травмы.

У нас работает 8 – 10 массажистов на постоянной основе. Если будет надо, их будет 12. Восстановление очень важно. После первой игры с «Олимпиком» на стадионе «Динамо», которую мы выиграли со счетом 4:1, футболисты начали садиться в свои машины и разъезжаться.

Мирча сказал, что так больше не будет. Все будут садиться в автобус и ехать на базу на восстановление. Мы вместе ужинаем и едем по домам. Раньше было так, что после футбола каждый свободен. Кроме времен Лобановского, я не помню, чтобы тренер забирал команду на базу.

База была создана и продумана для того, чтобы футболистам, прежде всего, было где правильно восстановиться, провести весь комплекс мероприятий. Камера горного воздуха, соляная комната, огромный 25-метровый бассейн, разные ванны, душ Шарко, медицинские кабинеты.

Это все создано не для меня, а для восстановления игроков. Можно же создать два кабинета и тогда футболисты будут стоять в очереди, как в простой больнице. А можно было сделать так, чтобы вся команда восстанавливалась в течение полутора часов. Что нами и было сделано. У нас комфортабельные комнаты, два зала для приема пищи.

Если бы у нас не было такой базы, мы бы тяжело пережили эту пандемию. У нас переболело человек 80-90 из сотрудников базы и футболистов. Но не было ни одного тяжелого случая, чтобы человека забрали в больницу. Единственное – немного были поражены легкие у Бущана. Врачи вовремя спохватились и все было на профессиональном уровне.

После получения положительного теста на COVID включались сотрудники медицинского штаба, консультировались с другими врачами и предпринимали правильные меры. У нас началась серьезная пандемия перед матчем с «Шахтером», но за короткий период удалось привести команду в нужные кондиции, и мы прошли чемпионат без срывов.

Суркис также сообщил, что с предложением о покупке «Динамо» на него никто не выходил.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Игорь Суркис Мирча Луческу Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Суркис: «С предложениями о покупке «Динамо» на меня никто не выходил»
Суркис: «С предложениями о покупке «Динамо» на меня никто не выходил»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 мая 16:03
Луческу подтвердил, что «Динамо» может сыграть спарринг с румынским клубом
Луческу подтвердил, что «Динамо» может сыграть спарринг с румынским клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
22 мая 13:48
Суркис: «Металл» там рвется, мы все трусимся уже – и я, и Ахметов»
Суркис: «Металл» там рвется, мы все трусимся уже – и я, и Ахметов»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 мая 08:00
Суркис – о возвращении Ярмоленко: «Никогда не говори «никогда»
Суркис – о возвращении Ярмоленко: «Никогда не говори «никогда»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 мая 22:41
Борис Колесников: «15 лет назад у «Шахтера» был такой тренер, которого «Динамо» смогло пригласить только в конце его карьеры»
Борис Колесников: «15 лет назад у «Шахтера» был такой тренер, которого «Динамо» смогло пригласить только в конце его карьеры»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 мая 20:53
1
Суркис: «Идея с назначением Луческу появилась два года назад»
Суркис: «Идея с назначением Луческу появилась два года назад»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 мая 20:09

Новости: Футбол

Экс-хавбек сборной Украины: «В спаррингах результат отойдет на второй план»
Экс-хавбек сборной Украины: «В спаррингах результат отойдет на второй план»
Сборная Украины
14:54
Экс-игрок сборной Украины: «Бахрейн попытается испортить настроение хозяевам»
Экс-игрок сборной Украины: «Бахрейн попытается испортить настроение хозяевам»
Сборная Украины
14:36
Сон Хын Мин признан лучшим игроком «Тоттенхэма» в сезоне-2020/21
Сон Хын Мин признан лучшим игроком «Тоттенхэма» в сезоне-2020/21
Премьер-Лига (Англия)
14:34
Федецкий: «Шевченко даст сыграть с Бахрейном людям из расширенного списка»
Федецкий: «Шевченко даст сыграть с Бахрейном людям из расширенного списка»
Сборная Украины
14:12
«Аталанта» хочет перехватить Бога у «Шахтера»
«Аталанта» хочет перехватить Бога у «Шахтера»
Серия А (Италия)
14:03
Матч с Бахрейном сборная Украины вновь проведет в уникальной форме
Матч с Бахрейном сборная Украины вновь проведет в уникальной форме
Сборная Украины
13:51
Сидорчук вспомнил, как Украина играла с топовыми сборными
Сидорчук вспомнил, как Украина играла с топовыми сборными
Сборная Украины
13:23
На Соля претендуют два испанских клуба
На Соля претендуют два испанских клуба
Украинская Премьер-лига
13:01
Коке – о чемпионстве «Атлетико»: «Мы всегда верили в себя, даже когда нас списывали со счетов»
Коке – о чемпионстве «Атлетико»: «Мы всегда верили в себя, даже когда нас списывали со счетов»
Примерa (Испания)
12:57
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Все новости

Анонсы

Эредивизи. «Фейеноорд» – «Утрехт». Видео трансляция
WEB
Эредивизи. «Фейеноорд» – «Утрехт». Видео трансляция
13:15
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Будивельник». Видео трансляция
14:25
Серия А. «Интер» – «Удинезе». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Интер» – «Удинезе». Видео трансляция
16:00
ЧМ-2021. Швеция – Беларусь. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швеция – Беларусь. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Казахстан – Финляндия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Казахстан – Финляндия. Видео трансляция
16:15
АПЛ. «Астон Вилла» – «Челси». Видео трансляция
WEB
АПЛ. «Астон Вилла» – «Челси». Видео трансляция
18:00
ЧМ-2021. Канада – США. Онлайн трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – США. Онлайн трансляция
20:15
ЧМ-2021. Дания – Швейцария. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Дания – Швейцария. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Канада – США. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – США. Видео трансляция
20:15
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
WEB
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
21:00
Серия А. «Аталанта» – «Милан». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Аталанта» – «Милан». Видео трансляция
21:45
Серия А. «Болонья» – «Ювентус». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Болонья» – «Ювентус». Видео трансляция
21:45
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55