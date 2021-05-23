Суркис: «Луческу сделал то, что удавалось только великому Лобановскому»

Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал в интервью Профутбол Digital об изменениях, которые внес румынский специалист в работу столичного клуба.

Вы спросите – каким образом? Очень просто. Перед командой были поставлены задачи и цели. И Мирча считает, что если из этого звена выпадет хоть один человек – отработает повар или кровать футболиста уберут с плохим настроением, то это скажется на конечном результате. Поэтому он придумал такую формулу, что если есть премиальные, то поощрения идут всем. Даже сотрудникам базы.

Луческу объединил вокруг себя людей. И они болеют сегодня за результат. Да, в какой-то мере потому, что для них будет материальный стимул. Но в наше непростое время, согласитесь, это немаловажно. Я несколько раз был на базе, когда обедала команда. И Луческу 10 раз скажет спасибо официанту, поблагодарит девочку, которая поменяет ему тарелку.

Это вызывает огромное уважение. Это не так, что ты сидишь как барин, тебе положили салат, а ты делаешь вид, что так положено. Это воспитание и житейская мудрость. Такие вещи не купишь ни за какие деньги. Поэтому я думаю, что сегодня Луческу – хозяин базы. Он ведет себя там так, как считает нужным.

В прошлом году, пока не началась пандемия, я не пропускал ни одной тренировки. Мы с братом приезжали на базу и получали огромное удовольствие. Не было так, что вот Луческу пришел, сплотил коллектив и все стало на свои места. Это тяжелый труд. Мы сейчас не касаемся тренировочного процесса, а говорим о том, как сплотить коллектив. Помню, когда мы первый раз ночью приехали на базу после 8-9-ти часов переговоров с Луческу, он сказал: «А зачем это все построено?».

Мы не поняли его вопрос. Мы повезли Луческу в манеж, он его посмотрел, обратил внимание на старую базу, на поля. Даже ночью он пытался опробовать поле. Мы потратили полтора часа времени, чтобы показать Мирче базу.

И в процессе нашего последнего разговора перед отъездом он уже не задавал мне этот вопрос. Своевременная реабилитация футболистов – один из основных моментов их успешного выступления на футбольном поле. Вы же понимаете, что футбол – это энергозатратный вид спорта, и у кого-то могут быть травмы.

У нас работает 8 – 10 массажистов на постоянной основе. Если будет надо, их будет 12. Восстановление очень важно. После первой игры с «Олимпиком» на стадионе «Динамо», которую мы выиграли со счетом 4:1, футболисты начали садиться в свои машины и разъезжаться.

Мирча сказал, что так больше не будет. Все будут садиться в автобус и ехать на базу на восстановление. Мы вместе ужинаем и едем по домам. Раньше было так, что после футбола каждый свободен. Кроме времен Лобановского, я не помню, чтобы тренер забирал команду на базу.

База была создана и продумана для того, чтобы футболистам, прежде всего, было где правильно восстановиться, провести весь комплекс мероприятий. Камера горного воздуха, соляная комната, огромный 25-метровый бассейн, разные ванны, душ Шарко, медицинские кабинеты.

Это все создано не для меня, а для восстановления игроков. Можно же создать два кабинета и тогда футболисты будут стоять в очереди, как в простой больнице. А можно было сделать так, чтобы вся команда восстанавливалась в течение полутора часов. Что нами и было сделано. У нас комфортабельные комнаты, два зала для приема пищи.

Если бы у нас не было такой базы, мы бы тяжело пережили эту пандемию. У нас переболело человек 80-90 из сотрудников базы и футболистов. Но не было ни одного тяжелого случая, чтобы человека забрали в больницу. Единственное – немного были поражены легкие у Бущана. Врачи вовремя спохватились и все было на профессиональном уровне.

После получения положительного теста на COVID включались сотрудники медицинского штаба, консультировались с другими врачами и предпринимали правильные меры. У нас началась серьезная пандемия перед матчем с «Шахтером», но за короткий период удалось привести команду в нужные кондиции, и мы прошли чемпионат без срывов.