Суркис: «Любой команде страшно ехать в Мюнхен, но мы вынуждены играть»

Президент «Динамо» поделился мыслями в преддверии противостояния Лиги чемпионов

Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился в эфире Футбол NEWS мыслями в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча состоится уже сегодня, 29 сентября, в Мюнхене.

В Мюнхен, по-моему, страшно ехать любой команде, которая сегодня есть в Европе. Но Мюнхен есть Мюнхен. Будем играть. Мы же вынуждены это делать.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – в 22:00.