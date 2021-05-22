Суркис: «Металл» там рвется, мы все трусимся уже – и я, и Ахметов»

Игорь Суркис / Фото: ФК Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью «Профутбол Digital» высказался о возрождении харьковского «Металлиста»:



Украина – футбольная страна, и слава Богу, что мы пришли к тому формату, который был ранее (с участием 16 команд). Борьба будет идти в верхней части турнирной таблице, в нижней, два клуба вылетают, два клуба выходят в Премьер-лигу. «Металл» там рвется, мы все трусимся уже – и я, и Ринат Леонидович Ахметов.

Я знаю, что Александр Владиленович очень любит футбол, и он вкладывал всего себя в футболе. Когда он продавал клуб, мне казалось, что ему надоело и он себя исчерпал. Но, как оказывается, его принудительно заставили продать – это другое дело. Теперь он возвращается в футбол, и мы ждем встреч с ним на футбольном поле.