Экс-хавбек «Динамо», «Днепра-1» и «Черноморца» продолжит карьеру в Казахстане
Суркис: «Может, наша трансферная кампания еще не закончилась»
Президент не исключил новичков в «Динамо»
Фото: ФК Динамо
Президент «Динамо» Игорь Сукрис не исключил появление новых игроков в команде до конца лета.
«Может, наша трансферная кампания еще не закончилась. Но дело в том, что оценивать ее нужно будет хотя бы по прошествии 3-4 месяцев, потому что новые игроки еще не готовы. Шкурину еще надо набирать. Думаю, в следующей игре мы увидим его на поле. Тому же Кулачу надо привыкнуть к игре Динамо».
Накануне, «Динамо» проиграло «Интеру» в контрольном матче (0:3).
Ожидается, что команду покинет Владислав Супряга.
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